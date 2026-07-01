В українському війську вже триває ротація

Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Ротація в Україні вже розпочалася. Наразі триває її перший етап. Щоправда, не всюди цей процес проходить.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Перший етап ротації в Україні

За словами Сирського, ускладнення ротації відбуваються насамперед у зоні активних бойових дій. Якщо розуміють, що провести заміну неможливо, тому що військових уб'ють, перший ніж вони дійдуть до місця призначення, вирішують вивести особовий склад.

"Краще за певних умов з позиції, яка вже не відіграє жодної ролі, просто вивести особовий склад", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він вважає, що окрема позиція в зоні інфільтрації може виконувати роль контрольно-спостережного пункту. Думку щодо здатності таких позицій до стримування ворога він назвав ілюзією.

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