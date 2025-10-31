Відео
Відео

Перший контракт після офіцерських курсів — термін

Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 09:49
Контракт із ЗСУ - термін першого офіцерського контракту
Процес завершення офіцерських курсів. Фото: Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

Якщо мобілізований військовослужбовець був відправлений на офіцерські курси, по закінченню їх він мусить підписати контракт зі Збройними силами України. Термін першого контракту не залежить від дії воєнного стану чи інших факторів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Контракт після закінчення офіцерських курсів

Після мобілізації військовослужбовець має обов’язково пройти базову загальну військову підготовку. Це правило стосується усіх мобілізованих.

А от далі існують варіанти — наприклад, військовий може бути відправлений на офіцерські курси.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він підписати контракт із ЗСУ після завершення офіцерських курсів і якою є мінімальна тривалість такого контракту.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, підтвердив, що підписання контракту є обов’язковим.

Термін першого контракту для офіцера

Юрист також прокоментував питання термінів офіцерського контракту.

"Перший контракт після навчання на офіцерських курсах підписується на 5 років", — наголосив Айвазян.

Тривалість війни / воєнного стану не впливає на можливість завершення контракту, він підписується незалежно від цього фактору.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може мобілізований військовослужбовець підписати контракт із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, яким є мінімальний термін для контракту мобілізованого.

ЗСУ навчання контракт військовослужбовці офіцери
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
