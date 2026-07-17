В Україні змінили правила видачі посвідок для іноземних добровольців

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні запрацював новий порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання для іноземних добровольців. Тепер бійці без українського громадянства, які уклали контракт із Силами оборони, отримуватимуть документи за спрощеною процедурою. Такі зміни допоможуть захисникам безперешкодно користуватися банківськими, медичними та іншими державними послугами під час служби.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Документи на весь строк контракту та скасування реєстрації проживання

Нові правила стосуються іноземців та людей без громадянства, які підписали контракт із Збройними Силами, Нацгвардією або Державною спеціальною службою транспорту. Відтепер міграційна служба видаватиме посвідку на весь період дії військового контракту, додаючи до цього терміну ще шість місяців після його закінчення. Крім того, держава звільнила іноземних військових від обов'язкової реєстрації чи декларування місця проживання, а для багатьох бійців суттєво скоротила перелік необхідних паперів.

Ті добровольці, які вже воюють у лавах Сил оборони, мають оформити нову посвідку до 10 листопада поточного року. До цього моменту їхнє легальне перебування в країні підтверджує звичайний військовий квиток або службове посвідчення. Звертатися із пакетом документів необхідно до найближчого підрозділу Державної міграційної служби.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП повідомляв, що в Україні затвердили правила супроводу для іноземців, які хочуть долучитися до Сил оборони. Кандидатам на солдатські та сержантські посади допомагатимуть приватні компанії. Супровід триватиме від моменту прибуття добровольців в Україну до підписання ними контракту.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав, що іноземців залучатимуть до лав ЗСУ. Оборонне відомство планує, щоб громадяни інших країн обіймали до 50% посад штурмовиків та піхотинців. Це допоможе посилити бойові підрозділи та зберегти життя українських військовослужбовців.