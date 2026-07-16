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Головна Мобілізація В Україні запускають прозорий рекрутинг іноземних добровольців

В Україні запускають прозорий рекрутинг іноземних добровольців

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 04:40
Кабмін затвердив нові правила супроводу іноземних добровольців
Іноземці, які воюють на боці України. Фото: 47 окрема механізована бригада "Маґура"

Для іноземців, які хочуть добровільно вступити до лав Сил оборони, Кабінет Міністрів України затвердив єдині правила супроводу. Відтепер допомагати кандидатам на солдатські та сержантські посади будуть ліцензовані приватні компанії. Вони супроводжуватимуть добровольців від моменту прибуття в Україну і до підписання контракту.

Про це з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

Як приватний бізнес допомагатиме армії залучати іноземців

До роботи з іноземними добровольцями держава допускатиме лише перевірені компанії, які увійдуть до спеціального переліку Центру рекрутингу. Кандидати в рекрутери мають відповідати суворим критеріям. Зокрема, вони повинні працювати офіційно в Україні, не мати жодних зв’язків із країною-агресором та не перебувати під санкціями. Також обов’язковою умовою є внесення застави у розмірі п'ять мільйонів гривень.

Обрані фірми візьмуть на себе всі клопоти добровольців: організацію поїздки, оформлення страховки, забезпечення проживанням і харчуванням. За кожного бійця, який успішно укладе контракт, компанії отримають від держави 300 тисяч гривень. Щоб уникнути будь-яких зловживань та корупційних схем, уряд виплатить ці кошти поетапно.

Перед службою іноземні добровольці обов’язково пройдуть ретельну перевірку українських спецслужб, військово-лікарську комісію та базовий курс військової підготовки. Після укладення контракту вони отримають ті самі умови служби та соціальні гарантії, що й українські воїни.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони повідомляв, що Україна планує залучати до лав ЗСУ іноземців. Зокрема, у планах, щоб громадяни інших країн обіймали до 50% посад штурмовиків та піхотинців. Метою є посилення бойових підрозділів і збереження життя українських військовослужбовців. 

Також Новини.LIVE з посиланням на оборонне відомство писав, що в застосунку "Армія+" запустили нове опитування. Воно стосується знання іноземних мов. Надалі в застосунку планують створити мовні курси.

армія іноземці добровольці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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