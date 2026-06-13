Україна планує залучити до штурмових підрозділів та піхоти іноземців
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна має на меті залучати до ЗСУ іноземців. Зокрема задача полягає у тому, щоб у складі української армії до 50% посад штурмовиків та піхотинців обіймали саме іноземні громадяни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони.
Що сказав Федоров про поповнення ЗСУ іноземцями
"Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", — написав Федоров у Telegram.
Також він додав, що тих військових, хто в армії найдовше та провів найбільше часу на бойових — до кінця року почнуть "поступово звільняти за служби". Однак, яким чином це буде відбуватися, міністр не уточнив.
Як повідомляло Новини.LIVE, Федоров анонсував, що в Україні стартує перший етап масштабної трансформації системи військової служби. Він підтвердив, що Кабмін вже ухвалив низку рішень, які передбачають запровадження нових контрактів.
Також ми писали, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, відтепер в Україні буде три води контрактів у Силах оборони. Вони мають зрозумілі умови та чітку терміни служби.