Україна планує залучити до штурмових підрозділів та піхоти іноземців

Українські військові зі зброєю. Фото: УНІАН

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна має на меті залучати до ЗСУ іноземців. Зокрема задача полягає у тому, щоб у складі української армії до 50% посад штурмовиків та піхотинців обіймали саме іноземні громадяни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони.

Що сказав Федоров про поповнення ЗСУ іноземцями

"Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", — написав Федоров у Telegram.

Також він додав, що тих військових, хто в армії найдовше та провів найбільше часу на бойових — до кінця року почнуть "поступово звільняти за служби". Однак, яким чином це буде відбуватися, міністр не уточнив.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, Федоров анонсував, що в Україні стартує перший етап масштабної трансформації системи військової служби. Він підтвердив, що Кабмін вже ухвалив низку рішень, які передбачають запровадження нових контрактів.

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