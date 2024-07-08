Реєстрація шлюбу під час війни, чи потрібні військово-облікові дані

Шлюб з військовим. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Наявність військово-облікових документів у нареченого не є обов’язковою вимогою для реєстрації шлюбу. Відповідно, неточність щодо відношення до військового обліку у заяві про реєстрацію не може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Андрій Карпенко наголосив, що у Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні тільки одного разу згадується про вимогу до РАЦСів надати до територіальних центрів комплектування дані про військово-облікових даних людей, які подали заяви на реєстрацію шлюбу.

Але, підкреслив юрист, ця вимога стосується лише РАЦСів, а не громадян, які хочуть вступити у шлюб.

Чи може шлюб бути визнаний недійсним

"Наявність військово-облікових документів для реєстрації шлюбу не є обов'язковим. Це не передбачено законодавством", — заявив Карпенко.

Тому, запевнив адвокат, неточна інформація щодо відношення нареченого до військової служби у заяві про укладення шлюбу не може стати підставою для визнання цього шлюбу недійсним.

Нагадаємо, що після чергових змін у законодавстві українські військовозобов’язані громадяни можуть отримати військовий квиток не у територіальному центрі комплектування, а у ЦНАПі. Для цього потрібно, аби усі військово-облікові дані громадянина були внесені чи актуалізовані в реєстрі "Оберіг".

Додамо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо).