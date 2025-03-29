Чи треба відмовлятися від рішення ВЛК - що означає оскарження

Військово-лікарська комісія, огляд офтальмолога. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаного громадянина не влаштовує рішення військово-лікарської комісії, йому варто подати скаргу у відповідні інстанції. Відмова ж від підписання висновку нічим особливим йому не допоможе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Відмова чи скарга

Юрист Сергій Богун, коментуючи тему військово-лікарської комісії, зазначив, що деякі громадяни відмовляються підписувати документ із висновком військово-лікарської комісії.

Богун пояснив, наскільки логічним чи корисним є такий вчинок військовозобов’язаного.

"Відмова від підпису рішення ВЛК Вам нічого не дасть. У разі незгоди з рішенням ВЛК Вам необхідно його оскаржити", — підкреслив юрист.

Куди скаржитися на ТЦК

За словами Сергія Богуна, скарги на рішення ВЛК, які працюють при територіальних центрах комплектування, подаються до вищих інстанцій.

"Скарги на дії (бездіяльність) чи постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК", — зазначив юрист.

Скаржитися на дії штатних (районних) ТЦК треба до обласних центрів комплектування, а на рішення обласних ТЦК — до центральної військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якщо рішення щодо його ВЛК не затверджують.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно оскаржувати висновок військово-лікарської комісії.