Надо ли отказываться от решения ВВК — что означает обжалование

Военно-врачебная комиссия, осмотр офтальмолога. Фото: УНІАН

Если военнообязанного гражданина не устраивает решение военно-врачебной комиссии, ему стоит подать жалобу в соответствующие инстанции. Отказ же от подписания заключения ничем особым ему не поможет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Отказ или жалоба

Юрист Сергей Богун, комментируя тему военно-врачебной комиссии, отметил, что некоторые граждане отказываются подписывать документ с заключением военно-врачебной комиссии.

Богун объяснил, насколько логичным или полезным является такой поступок военнообязанного.

"Отказ от подписи решения ВВК Вам ничего не даст. В случае несогласия с решением ВВК Вам необходимо его обжаловать", — подчеркнул юрист.

Куда жаловаться на ТЦК

По словам Сергея Богуна, жалобы на решения ВВК, которые работают при территориальных центрах комплектования, подаются в вышестоящие инстанции.

"Жалобы на действия (бездействие) или постановления внештатных ВВК подаются в штатные ВВК", — отметил юрист.

Жаловаться на действия штатных (районных) ТЦК надо в областные центры комплектования, а на решение областных ТЦК — в центральную военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, если решение по его ВВК не утверждают.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.