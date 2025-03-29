Надо ли отказываться от решения ВВК — что означает обжалование

Отказ подписать решение ВВК или жалоба — как правильно
Если военнообязанного гражданина не устраивает решение военно-врачебной комиссии, ему стоит подать жалобу в соответствующие инстанции. Отказ же от подписания заключения ничем особым ему не поможет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Отказ или жалоба
Юрист Сергей Богун, комментируя тему военно-врачебной комиссии, отметил, что некоторые граждане отказываются подписывать документ с заключением военно-врачебной комиссии.
Богун объяснил, насколько логичным или полезным является такой поступок военнообязанного.
"Отказ от подписи решения ВВК Вам ничего не даст. В случае несогласия с решением ВВК Вам необходимо его обжаловать", — подчеркнул юрист.
Куда жаловаться на ТЦК
По словам Сергея Богуна, жалобы на решения ВВК, которые работают при территориальных центрах комплектования, подаются в вышестоящие инстанции.
"Жалобы на действия (бездействие) или постановления внештатных ВВК подаются в штатные ВВК", — отметил юрист.
Жаловаться на действия штатных (районных) ТЦК надо в областные центры комплектования, а на решение областных ТЦК — в центральную военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, если решение по его ВВК не утверждают.
Добавим, мы сообщали о том, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.
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