Якщо студент відмовився від базової військової підготовки - що чекає

Процес БЗВП. Фото: Навчальний центр ТрО

Кожен студент має пройти базову загальновійськову підготовку на першому чи другому курсі, залежно від формату вступу до вишу. Відмова від практичної частини БЗВП загрожує студенту виключенням з навчального закладу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли студенти проходитимуть БЗВП

Базову загальновійськову підготовку, яка запроваджена в Україні з 2025 року, мають пройти усі громадяни, які перебувають на військовому обліку. Цей процес, зокрема, відбуватиметься у вищих навчальних закладах.

Для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти процес БЗВП проходитиме на другому році навчання.

А для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра — на першому році навчання.

Що загрожує за відмову пройти практичну частину БЗВП

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що може чекати на студентів, які відмовляться від проходження практичної частини базової військової підготовки (навчальних зборів).

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто обов’язково має пройти базову загальновійськову підготовку в Україні.

Також ми повідомляли про терміни збільшення терміну проходження БЗВП.