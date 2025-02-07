Если студент отказался от базовой военной подготовки - что ждет

Процесс БОВП. Фото: Учебный центр ТрО

Каждый студент должен пройти базовую общевойсковую подготовку на первом или втором курсе, в зависимости от формата поступления в вуз. Отказ от практической части БОВП грозит студенту исключением из учебного заведения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда студенты будут проходить БОВП

Базовую общевойсковую подготовку, которая введена в Украине с 2025 года, должны пройти все граждане, состоящие на воинском учете. Этот процесс, в частности, будет происходить в высших учебных заведениях.

Для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования процесс БОВП будет проходить на втором году обучения.

А для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра — на первом году обучения.

Что угрожает за отказ пройти практическую часть БОВП

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что может ожидать студентов, которые откажутся от прохождения практической части базовой военной подготовки (учебных сборов).

"Отказ соискателя образования мужского пола, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто обязательно должен пройти базовую общевойсковую подготовку в Украине.

Также мы сообщали о сроках увеличения срока прохождения БОВП.