Україна
Мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років — думка комбата

Мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років — думка комбата

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 01:30
Наступного року мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років — заява комбата
Командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади "ХАМ". Фото: armyinform.com

Наразі війна лише для бідних, але вже наступного року ситуація може змінитися. Зокрема, йдеться про зниження мобілізаційного віку до 23 років.

Про це в інтерв'ю Анні Максимчук заявив командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади "ХАМ".

Читайте також:

Імовірність зниження мобілізаційного віку в Україні 

"Війна, на жаль, для бідних, але наступного року, думаю, дійде й до багатих. Знизять мобілізаційний ресурс у будь-якому разі. Я думаю, до 23 років знизять одразу, — зазначив військовий.

На його думку, до 18 років знижувати мобілізаційний вік не будуть, а от зниження до 23 років цілком можливе. Люди закінчуються, а тримати лінію бойового зіткнення треба — без піхоти ніяк.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. За його словами, наразі таку ініціативу навіть не розглядають.

Також ми повідомляли, як МОН бореться з ухилянтами, які вступають на аспірантуру, щоб уникнути призову. Аби не допустити таких порушень, в університетах проводять перевірки.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
