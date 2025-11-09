Відео
Розгляд відстрочок через ЦНАП — уже надходять перші відповіді

Розгляд відстрочок через ЦНАП — уже надходять перші відповіді

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 04:30
Оновлено: 06:26
Відстрочка через ЦНАП — є перші відповіді на заяви
ЦНАП. Фото ілюстративне: Львівська ОВА

Послуга з оформлення відстрочок через ЦНАП діє вже понад тиждень. Деякі громадяни вже отримали на свої заявки офіційні відповіді.

Про це в коментарі Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Читайте також:

Відповіді на заявки щодо оформлення відстрочок 

За словами представника регіонального військкомату, упродовж тижня відбулися засідання комісій із надання відстрочок — ухвалили низку рішень.

Заступниця мера Полтави Ольга Величко зазначила, що позитивна відповідь про рішення комісії надходить у SMS, а відмова — на електронну пошту. Також рішення можна побачити в застосунку "Резерв+".

"Ми, ТЦК та СП, вносимо цю інформацію в базу даних "Оберіг". Відповідно вона відразу з'являється в застосунку "Резерв+". І надсилаємо до ЦНАПів, звідки приходили заяви", — пояснив Істомін.

Також він додав, що інформація в "Резерв+" є електронним військово-обліковим документом, який у разі необхідності можна роздрукувати. Якщо ж у військовозобов'язаного немає застосунку, роздрукувати можна через ЦНАП. 

За даними Ольги Величко, уподовж першого тижня документи на відстрочку подали понад тисяча людей.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні почала діяти нова схема оформлення та продовження відстрочок. Деякі з повноважень ТЦК відтепер виконують ЦНАПи.

Також ми повідомляли, що в Україні вже стартувало автоматичне продовження відстрочок. Упродовж 1 листопада продовжили понад 700 тисяч відстрочок.

військовий призов мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
