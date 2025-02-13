Відстрочка для багатодітного батька - які документи треба надати

Багатодітна сім’я. Фото: LexInform

Багатодітні батьки мають надати до ТЦК документи для оформлення відстрочки від мобілізації. Основними документами є свідоцтва про народження дітей, а також треба документально засвідчити факт утримання батьком (матір’ю) цих дітей.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки (чоловіки та жінки), тобто такі, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть оформити відстрочку від мобілізації.

Це правило має один виняток. Не надається відстрочка багатодітним батькам, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Документи для оформлення відстрочки багатодітних

Для оформлення відстрочки багатодітний батько (багатодітна мати) має надати до ТЦК відповідні документи.

Обов’язковими є свідоцтва про народження дітей із обов’язковим зазначенням батьківства військовозобов’язаного громадянина.

А далі, залежно від ситуації, потрібен ще один документ:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей;

або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з матір’ю (батьком);

або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним;

або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті №315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли багатодітна сім'я не є приводом для відстрочки, а багатодітного батька можуть мобілізувати.

Також ми повідомляли про те, хто з багатодітних батьків може оформити відстрочку онлайн, через застосунок "Резерв+".