Отсрочка для многодетного отца - какие документы надо предоставить

Многодетная семья. Фото: LexInform

Многодетные родители должны предоставить в ТЦК документы для оформления отсрочки от мобилизации. Основными документами являются свидетельства о рождении детей, а также надо документально подтвердить факт содержания отцом (матерью) этих детей.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители (мужчины и женщины), то есть такие, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей, могут оформить отсрочку от мобилизации.

Это правило имеет одно исключение. Не предоставляется отсрочка многодетным родителям, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Документы для оформления отсрочки многодетных

Для оформления отсрочки многодетный родитель должен предоставить в ТЦК соответствующие документы.

Обязательными являются свидетельства о рождении детей с обязательным указанием отцовства военнообязанного гражданина.

А дальше, в зависимости от ситуации, нужен еще один документ:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей;

или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с матерью (отцом);

или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным;

или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи №315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Напомним, мы ранее писали о том, когда многодетная семья не является поводом для отсрочки, а многодетного отца могут мобилизовать.

Также мы сообщали о том, кто из многодетных родителей может оформить отсрочку онлайн, через приложение "Резерв+".