Головна Мобілізація Відстрочка для тих, кому скоро 25 років — як оформити заздалегідь

Відстрочка для тих, кому скоро 25 років — як оформити заздалегідь

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 12:20
Оновлено: 10:35
Як отримати ВОД після 25 років і одразу податися на відстрочку — поради
Чоловіки оформлюють відстрочки у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Після оновлення порядку подання заяв на відстрочку через ЦНАП замість ТЦК та СП у багатьох громадян виникли запитання щодо моменту переходу з обліку призовників до статусу військовозобов’язаних. Один із них — чи може особа, якій от-от виповнюється 25 років, отримати відстрочку, якщо ще не має нового військово-облікового документа (ВОД).

Відповідь на це дав юрист Юрій Айвазян. 

Читайте також:

Як людині, якій скоро виповниться 25 років, може отримати відстрочку

Юрист пояснив, що після досягнення 25-річного віку територіальний центр комплектування (ТЦК та СП) автоматично переводить призовника до категорії військовозобов’язаних. Саме після цього можна сформувати електронний військово-обліковий документ через застосунок "Резерв+" або "Дію" — цей е-ВОД буде офіційним документом, який пред’являють у ЦНАП для оформлення відстрочки.

Важливо, що подати заяву на відстрочку може лише військовозобов’язаний, а не призовник. Тому, поки людині не виповнилося 25 і вона перебуває у статусі призовника, скористатися правом на відстрочку неможливо.

Відстрочка Резерв+
Де подати запит на відстрочку  у Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Також юрист застерігає, що краще дочекатися автоматичного переведення у статус військовозобов’язаного, сформувати е-ВОД онлайн і вже потім подавати документи на відстрочку через ЦНАП.

Нагадаємо, вже з 1 листопада військовозобов'язаним перестали видавати відстрочки у паперовому вигляді. В Міноборони пояснили, який документ підтверджує факт наявності відстрочки

Також в Міноборони пояснили, чому громадянам не варто звертатися до ЦНАПів для оформлення відстрочки. 

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
