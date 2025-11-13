Як отримати ВОД після 25 років і одразу податися на відстрочку — поради

Відстрочка для тих, кому скоро 25 років — як оформити заздалегідь
Після оновлення порядку подання заяв на відстрочку через ЦНАП замість ТЦК та СП у багатьох громадян виникли запитання щодо моменту переходу з обліку призовників до статусу військовозобов’язаних. Один із них — чи може особа, якій от-от виповнюється 25 років, отримати відстрочку, якщо ще не має нового військово-облікового документа (ВОД).
Відповідь на це дав юрист Юрій Айвазян.
Як людині, якій скоро виповниться 25 років, може отримати відстрочку
Юрист пояснив, що після досягнення 25-річного віку територіальний центр комплектування (ТЦК та СП) автоматично переводить призовника до категорії військовозобов’язаних. Саме після цього можна сформувати електронний військово-обліковий документ через застосунок "Резерв+" або "Дію" — цей е-ВОД буде офіційним документом, який пред’являють у ЦНАП для оформлення відстрочки.
Важливо, що подати заяву на відстрочку може лише військовозобов’язаний, а не призовник. Тому, поки людині не виповнилося 25 і вона перебуває у статусі призовника, скористатися правом на відстрочку неможливо.
Також юрист застерігає, що краще дочекатися автоматичного переведення у статус військовозобов’язаного, сформувати е-ВОД онлайн і вже потім подавати документи на відстрочку через ЦНАП.
