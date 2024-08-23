Виїзд студентів за кордон - як підписати угоду про академічну мобільність

Угода про академічну мобільність — як студенту виїхати за кордон
Для того, аби виїхати за кордон за програмою академічної мобільності, студент має звернутися до обох вишів — українського, в якому він навчається, та іноземного, куди планує їхати за програмою. У вишах студент має уточнити, які саме документи потрібні для оформлення виїзду за кордон.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.
Програма академічної мобільності
Українські студенти мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, якщо вони беруть участь у програмі академічної мобільності.
"Зазвичай договір про академічну мобільність укладається між студентом і українським вищим навчальним закладом", — підкреслив Євген Середницький, але наголосив, що необхідно зв’язатися і з іноземним вишом, до якого студент планує виїхати на навчання.
У які виші мають звертатися студенти
За словами юриста, спочатку треба звернутися до відділу міжнародних зв’язків у своєму університеті.
"Вони мають найбільш актуальну інформацію щодо процедури оформлення документів для академічної мобільності за умов воєнного стану, тому зможуть вам детально пояснити, який саме договір необхідний у вашому випадку і як його оформити", — підкреслив Середницький.
Після цього студент має зв’язатися з іноземним університетом, аби уточнити, які саме документи вони вимагають для зарахування на програму академічної мобільності.
"Можливо, для підтвердження вашого статусу студента, який бере участь у програмі академічної мобільності, буде достатньо листа про зарахування від іноземного університету та інших документів, що підтверджують вашу участь у програмі", — припустив юрист.
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