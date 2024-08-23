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Угода про академічну мобільність — як студенту виїхати за кордон

23 серпня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд студентів за кордон - як підписати угоду про академічну мобільність
Українські студенти. Фото: uraua.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби виїхати за кордон за програмою академічної мобільності, студент має звернутися до обох вишів — українського, в якому він навчається, та іноземного, куди планує їхати за програмою. У вишах студент має уточнити, які саме документи потрібні для оформлення виїзду за кордон.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.

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Українські студенти мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, якщо вони беруть участь у програмі академічної мобільності.

"Зазвичай договір про академічну мобільність укладається між студентом і українським вищим навчальним закладом", — підкреслив Євген Середницький, але наголосив, що необхідно зв’язатися і з іноземним вишом, до якого студент планує виїхати на навчання.

У які виші мають звертатися студенти

За словами юриста, спочатку треба звернутися до відділу міжнародних зв’язків у своєму університеті.

"Вони мають найбільш актуальну інформацію щодо процедури оформлення документів для академічної мобільності за умов воєнного стану, тому зможуть вам детально пояснити, який саме договір необхідний у вашому випадку і як його оформити", — підкреслив Середницький.

Після цього студент має зв’язатися з іноземним університетом, аби уточнити, які саме документи вони вимагають для зарахування на програму академічної мобільності.

"Можливо, для підтвердження вашого статусу студента, який бере участь у програмі академічної мобільності, буде достатньо листа про зарахування від іноземного університету та інших документів, що підтверджують вашу участь у програмі", — припустив юрист.

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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

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