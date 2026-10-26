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Головна Мобілізація Право на відстрочку від мобілізації: чи вплинуть зміни сімейних обставин

Право на відстрочку від мобілізації: чи вплинуть зміни сімейних обставин

Ua ru
26 жовтня 2026 05:00
Відстрочка від мобілізації - чи вплине зміна сімейних обставин на право на документ Новини.LIVE
ВОД у застосунку Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Якщо у сім'ї народилася дитина, змінився склад родини або виникла потреба доглядати за близькою людиною, то такі обставини можуть впливати на право громадянина України на відстрочку від мобілізації. Однак важливо розуміти, чи відповідає конкретна ситуація вимогам законодавства, щоб підтвердити право на відстрочку документально.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Чи впливають зміни сімейних обставин на право на відстрочку

У ТЦК нагадали, що право на відстрочку у разі певних умов можуть мати наступні категорії громадян:

  • батьки, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей віком до 18 років;
  • батьки, які самостійно виховують дитину, якщо для цього є передбачені законом підстави;
  • особи, які виховують дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи за дотримання встановлених вимог;
  • особи, які постійно доглядають за родичем, якщо для цього є законні підстави та необхідні документи.

У разі, якщо обставини змінилися, в першу чергу треба перевірити підстави для відстрочки. Зокрема з'ясувати, чи передбачає нова ситуація таке право відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційні підготовку та мобілізацію".

Після цього необхідно підготувати документи, які підтверджують відповідні обставини. І наступний крок вже полягає в оформленні відстрочки, або ж якщо вона вже є, за необхідності треба подати документи для їх переоформлення.

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"Підстави та перелік документів залежать від конкретної ситуації. Самої зміни сімейних обставин недостатньо — вона має відповідати законодавчим вимогам", — додали у ТЦК.

Змінилися сімейні обставини - чи вплине це на відстрочку від мобілізації
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні переглядають критерії щодо кількості заброньованих громадян, щоб зменшити цю кількість. У центрі дискусії оборонна промисловість, енергетика та комунальна сфера.

Також ми писали, які помилки заважають отримати відстрочку від мобілізації.

Україна дитина мобілізація відстрочка сімейні обставини
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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