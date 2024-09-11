Відстрочка для студентів - особливості оформлення відстрочки - довідка ЄДЕБО, що це таке, що відомо

Відстрочка для студентів — що відомо про головний документ, потрібний для цього процесу
Навіть за наявності наказу про зарахування студента він ще не має права на відстрочку від мобілізації. Головним документом у процесі оформлення відстрочки для студента є довідка ЄДЕБО, яка засвідчує, що громадянин не порушує принцип послідовності здобутої освіти.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Наказу про зарахування не вистачить
Студенти українських вишів після вступу мають право на відстрочку від призову в період загальної мобілізації.
Але сам факт вступу, підтверджений документом із навчального закладу, не є достатньою підставоюб для відстрочки.
"Самого витягу з наказу про зарахування на перший курс недостатньо для безпечного оновлення даних", — підкреслив Владислав Дерій.
Про що інформує довідка ЄДЕБО
Він нагадав, що потрібна ще довідка про здобувача освіти, яка сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
"Це єдиний документ, який надає право на відстрочку у зв'язку з навчанням", — підкреслив юрист.
Довідка ЄДЕБО засвідчує, що студент не порушує принцип послідовності здобуття освіти — тобто що нинішній освітній рівень, на якому він навчається, є вищим за попередній.
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