Відстрочка для студентів - особливості оформлення відстрочки - довідка ЄДЕБО, що це таке, що відомо

Студенти на занятті. Фото: Freepik

Навіть за наявності наказу про зарахування студента він ще не має права на відстрочку від мобілізації. Головним документом у процесі оформлення відстрочки для студента є довідка ЄДЕБО, яка засвідчує, що громадянин не порушує принцип послідовності здобутої освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Наказу про зарахування не вистачить

Студенти українських вишів після вступу мають право на відстрочку від призову в період загальної мобілізації.

Але сам факт вступу, підтверджений документом із навчального закладу, не є достатньою підставоюб для відстрочки.

"Самого витягу з наказу про зарахування на перший курс недостатньо для безпечного оновлення даних", — підкреслив Владислав Дерій.

Про що інформує довідка ЄДЕБО

Він нагадав, що потрібна ще довідка про здобувача освіти, яка сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

"Це єдиний документ, який надає право на відстрочку у зв'язку з навчанням", — підкреслив юрист.

Довідка ЄДЕБО засвідчує, що студент не порушує принцип послідовності здобуття освіти — тобто що нинішній освітній рівень, на якому він навчається, є вищим за попередній.