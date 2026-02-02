Хто може отримати відстрочку та які документи для цього потрібні

Військовий квиток і застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: depositphotos.com

Деякі життєві обставини ускладнюють виконання військового обов'язку. Закон це враховує — певні категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову.

Про це 29 січня повідомили в Київському обласному ТЦК та СП.

Хто має право на відстрочку

Ті, хто утримує трьох або більше неповнолітніх дітей, доглядає за непрацездатними родичами, дітьми з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від призову. Таке ж право є в родичів загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

"Важливо розуміти, що в разі непридатності до служби за сімейними обставинами, ви не потрапляєте автоматично до списку тих, кого не забирають до ТЦК", — попередили у військкоматі.

Щоб підтвердити інформацію про право на відстрочку, треба надати ТЦК документи, які підтвержують, що підстави для звільнення від мобілізації є. До таких паперів належать свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, рішення суду про опіку. Після отримання відповідних доказів ТЦК може виключити військовозобов'язаного зі списків призову.

Нагадаємо, працівники ЦНАПів мають приймати заяви на оформлення чи продовження відстрочки. Відмову в такій адміністративній послузі можна оскаржити.

Також ми повідомляли, що громадяни з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації. Щоправда, якщо діє відстрочка з іншої причини, автоматично відстрочку з інвалідності не нададуть.