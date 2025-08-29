Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Військова кафедра — який статус надається після закінчення

Військова кафедра — який статус надається після закінчення

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 12:20
Навчання на військовій кафедрі - статус випускника військової кафедри
Навчання на військовій кафедрі. Фото: "РадіоТрек"

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

Реклама
Читайте також:

Зміна статусу після військової кафедри

До юристів звернувся студент, який розглядає питання можливості навчання на військовій кафедрі під час основного навчання на магістратурі.

Чоловік, якому ще не виповнилося 25 років, поцікавився, який статус у територіальному центрі комплектування він отримає, завершивши військову кафедру.

"Після закінчення Вами кафедри у віці 23 років, ви переходите з категорії призовників у військовозобов'язані", — пояснила у відповіді громадянину юристка Неля Романенко.

Чому випускників військової кафедри можуть мобілізувати до 25 років

За словами юристки, із цим статусом громадянина уже можуть мобілізувати.

Це можливо навіть попри те, що цій особі не виповнилося 25 років.

Але головне у цій історії не вік, а статус "військовозобов’язаний", пояснила Романенко.

Крім того, зазначила юристка, "тут важлива наявність військової підготовки".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надає навчання на військовій кафедрі право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, які звання отримують випускники військових кафедр.

студенти мобілізація військовозобов'язані військова кафедра призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації