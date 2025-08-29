Навчання на військовій кафедрі - статус випускника військової кафедри

Навчання на військовій кафедрі. Фото: "РадіоТрек"

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

Зміна статусу після військової кафедри

До юристів звернувся студент, який розглядає питання можливості навчання на військовій кафедрі під час основного навчання на магістратурі.

Чоловік, якому ще не виповнилося 25 років, поцікавився, який статус у територіальному центрі комплектування він отримає, завершивши військову кафедру.

"Після закінчення Вами кафедри у віці 23 років, ви переходите з категорії призовників у військовозобов'язані", — пояснила у відповіді громадянину юристка Неля Романенко.

Чому випускників військової кафедри можуть мобілізувати до 25 років

За словами юристки, із цим статусом громадянина уже можуть мобілізувати.

Це можливо навіть попри те, що цій особі не виповнилося 25 років.

Але головне у цій історії не вік, а статус "військовозобов’язаний", пояснила Романенко.

Крім того, зазначила юристка, "тут важлива наявність військової підготовки".

