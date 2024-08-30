ВЛК у різних закладах - чи може військовозобов'язаний змінити місце проходження

Процес проходження ВЛК. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язані громадяни, які направлені на військово-лікарські комісії, мають пройти їх у тих ТЦК, де вони перебувають на обліку. Змінили місце проходження ВЛК у процесі самого медичного обстеження неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується дія воєнного стану та процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян.

Деякі особи в процесі оновлення військово-облікових даних можуть бути направлені на військово-лікарські комісії (ВЛК) для актуалізації стану їхньої придатності до військової служби. ВЛК проходять зазвичай при тому територіальному центрі комплектування, до якого приписаний громадянин.

Змінити рівень ВЛК

Юрій Айвазян пояснив громадянину, який звернувся із питанням про можливість змінити ВЛК в процесі медичного обстеження — почати проходження ВЛК на районному рівні, а завершити на обласному, — що це не передбачене законодавством.

"Ви повинні пройти ВЛК у тому ТЦК, в якому перебуваєте на обліку", — підкреслив юрист.