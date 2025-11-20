Які хвороби психіки не дають права мобілізувати людину — точний перелік

Медогляд військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

В Україні діє оновлений перелік психічних та поведінкових розладів, за яких після проходження ВЛК громадянин визнається непридатним до мобілізації. Норми стосуються як хронічних психічних захворювань, так і розладів, пов’язаних із залежністю від психоактивних речовин.

Про це йдеться у наказі від Міністерства оборони України №402.

Реклама

Читайте також:

Які хвороби та розлади психіки звільняють від мобілізації

До розладів, які звільняють від мобілізації, належать тяжкі форми психічних порушень у стійкому перебігу, зокрема різкі й тривалі прояви маячних станів, шизоїдні та шизофренічні спектри розладів, а також афективні порушення з частими змінами фаз.

Окремо підкреслюється, що невротичні стани з вираженою симптоматикою, які не піддаються лікуванню й мають тривале прогресування, також можуть стати підставою для визнання особи непридатною. Йдеться про випадки, коли хворобливі прояви мають стабільний характер і суттєво обмежують працездатність.

Чи підлягають мобілізації люди, які вживають психоактивні речовини

До категорії осіб, які не підлягають мобілізації, належать громадяни із психічними та поведінковими розладами, викликаними вживанням психоактивних речовин. Це стани, що супроводжуються залежністю та тривалими змінами особистості, включно з інтелектуально-мнестичними й психотичними порушеннями.

Йдеться про випадки, коли людина має розлади психічної діяльності у вигляді затьмарення свідомості, порушення мислення, емоційної сфери, пам’яті чи здатності адекватно сприймати реальність і контролювати поведінку. До цієї групи належать і пацієнти, які перебувають на державній програмі замісної підтримуючої терапії, мають стаціонарне лікування понад три роки та зміни в органах-мішенях, підтверджені інструментальними чи лабораторними дослідженнями.

Які психіатричні розлади та форми шизофренії вважаються підставою для виключення з обліку

Також серед хвороб, які підлягають виключенню з обліку є: усі форми шизофренії, включно з шизотиповими та хронічними маячними розладами, що проявляються частими загостреннями або мають тривалий хронічний перебіг.

До цієї ж групи належать шизоафективні стани, гострі поліморфні психотичні розлади із шизофренічною симптоматикою, а також біполярний афективний розлад із частими змінами фаз без періодів стабільної ремісії. Всі ці стани загалом позбавляють людину здатності до стійкого функціонування й адаптації у стресових умовах, що є визначальним критерієм у військово-лікарській експертизі.

В яких випадках ПТСР є підставою для непридатності

Підставою для непридатності можуть бути й тяжкі прояви посттравматичного стресового розладу. Йдеться про ПТСР із прогредієнтним перебігом та вираженою клінікою, а також про тяжкі тривожно-депресивні стани, які асоціюються зі стресом.

Чи може бути депресія підставою для непридатності

До цієї ж групи входять генералізований тривожний розлад із постійною тривожністю, виражений обсесивно-компульсивний розлад, тяжкі депресивні епізоди з психотичними симптомами або без них, а також депресії, ускладнені суїцидальними намірами, спробами чи аутоагресивною поведінкою. Якщо хворобливі прояви тривають більш ніж три місяці, це є формальною підставою для визнання непридатності.

Водночас у випадках наявності психотичних симптомів або суїцидальної спроби тривалість перебігу не має значення: експертне рішення ухвалюють незалежно від цього.

До розладів, які теж звільняють від мобілізації, належать тяжкі форми психопатії, що не піддаються компенсації, так звані ядерні типи патологічного розвитку особистості. Йдеться про паранояльні, обсесивно-фобічні та інші стани, які супроводжуються глибокими порушеннями поведінки й довготривалою втратою працездатності, що робить неможливим виконання військових завдань.

Які види інтелектуальних порушень звільняють від мобілізації

Остання категорія охоплює випадки тяжкої або помірної розумової відсталості, коли інтелектуальні порушення є значними та супроводжуються поведінковими відхиленнями, що потребують догляду або постійного лікування. У випадках очевидних і виражених дефектів інтелекту рішення про непридатність можуть ухвалювати навіть без обов’язкової госпіталізації до спеціалізованого медичного закладу.

Нагадаємо, деякі захворювання органів зору є підставою для виключення з мобілізаційного обліку.

Також Новини.LIVE раніше писали про те, які види онкохвороб не є перешкодою для служби у війську.