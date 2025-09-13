Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр підписали дівчата

Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр підписали дівчата

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 01:56
До ЗСУ приєдналися дівчата за контрактом 18-24
Жінка-військова ЗСУ. Фото: Telegram-канал Сергія Наєва

Дівчата вперше підписали контракт з 92 ОШБр за програмою "18-24". Вони стали операторами дронів.

Про це у Telegram повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Дівчата стали операторами дронів у 92 ОШБр

"Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата — вони йдуть на посади операторів БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі поінформували, що це вже сьомий набір контрактників за програмою "18-24" склав присягу у даній частині.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерківець прийняв рішення мобілізуватися до лав ЗСУ.

Також ми повідомляли, що громадяни України, які були мобілізовані до ЗСУ, не мають права паралельно із військовою службою навчатися у ВНЗ, навіть заочно. Є лише один виняток із цієї заборони. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

ЗСУ армія мобілізація дрони 92 ОМБр дівчата
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації