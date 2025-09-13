До ЗСУ приєдналися дівчата за контрактом 18-24

Жінка-військова ЗСУ. Фото: Telegram-канал Сергія Наєва

Дівчата вперше підписали контракт з 92 ОШБр за програмою "18-24". Вони стали операторами дронів.

Про це у Telegram повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дівчата стали операторами дронів у 92 ОШБр

"Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата — вони йдуть на посади операторів БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі поінформували, що це вже сьомий набір контрактників за програмою "18-24" склав присягу у даній частині.

