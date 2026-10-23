Військовий не скористався відпусткою - чи передбачена компенсація

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Українські військові, які не змогли використати всі дні відпустки, у разі звільнення зі служби можуть мати право на грошову компенсацію. Проте у цьому питанні важливо врахувати не лише щорічну основну відпустку, але й додаткові відпустки, які передбачені законодавством України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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За які дні передбачена компенсація та як діяти

У ТЦК розповіли, що існує три випадки, коли надається компенсація з невикористані дні відпуски. Серед таких:

щорічна основна відпустка — під час звільнення компенсують усі невикористані дні, належні за період служби;

— під час звільнення компенсують усі невикористані дні, належні за період служби; щорічна додаткова відпустка — тут те передбачена компенсація за невикористані дні щорічної додаткової відпустки;

— тут те передбачена компенсація за невикористані дні щорічної додаткової відпустки; відпустка за статусом УБД — якщо людина має статус учасника бойових дій, необхідно уточнити у кадровому підрозділі та фінансовій службі, чи враховано належні дні додаткової відпустки під час остаточного розрахунку. Порядок компенсації залежить безпосередньо від виду відпустки та правових підстав.

Для того, щоб отримати компенсацию, необхідно уточнити у кадровому підрозділі кількість невикористаних днів за кожним видом відпустки і перевірити, чи враховані ці дні під час підготовки документів на звільнення.

"Якщо є розбіжності, подайте рапорт командиру військової частини з проханням перевірити облік відпусток і провести належний розрахунок. Компенсацію за невикористані відпустки під час звільнення розраховують відповідно до встановленого порядку грошового забезпечення", — йдеться у повідомленні.

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Резюмуючи у ТЦК додали, що якщо людина продовжує службу, то в такому випадку наявність невикористаних днів не означає автоматичної виплати компенсацій. Тобто, порядок безпосередньо залежить від виду відпустки та певних обставин.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, існує чіткий визначений перелік головних документів для відпустки. Без них бійці не можуть піти у відпустки.

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