Виключені з військового обліку - що говорить закон 2024 року - чи треба виключеним з обліку відвідати ТЦК

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: NV

Громадяни, які були виключені з військового обліку до травня 2024 року, не повинні проходити військово-лікарську комісію, бо вони уже не є військовозобов’язаними. Але для того, аби не мати проблем із групами оповіщення, цим особам краще направити до ТЦК заяву про внесення даних щодо виключення з військового обліку, аби ці дані були внесені до реєстру.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Кому не треба оновлювати дані

В травні 2024 року було оновлене військове законодавство. Згідно зі змінами, зняті з військового обліку чи визнані обмежено придатними до військової служби громадяни мали пройти перекомісію.

Втім, осіб, які були виключені з військового обліку, це не стосується.

"Вам не треба оновлювати дані, так як Ви невійськовозобов'язаний", — пояснили юристи такому громадянину.

Чому виключеним з обліку треба звернутися до ТЦК

Разом з тим, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, виключеному з військового обліку громадянину краще уточнити інформацію про себе у територіальному центрі комплектування.

"Направте до ТЦК заяву про внесення даних щодо Вашого виключення з обліку у Єдиний реєстр, інакше у Вас будуть проблеми при зустрічі з групами оповіщення", — пояснив юрист.