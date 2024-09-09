Исключенные с воинского учета – что говорит закон 2024 года – нужно ли исключенным с учета посетить ТЦК

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: NV

Граждане, которые были исключены с воинского учета до мая 2024 года, не должны проходить военно-врачебную комиссию, поскольку они уже не военнообязанны. Но для того, чтобы не испытывать проблем с группами оповещения, этим лицам лучше направить в ТЦК заявление о внесении данных по исключению с воинского учета, чтобы эти данные были внесены в реестр.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Кому не нужно обновлять данные

В мае 2024 года было обновлено военное законодательство. Согласно изменениям, снятые с воинского учета или признанные ограниченно пригодными к военной службе граждане должны были пройти перекомиссию.

Впрочем, лиц, исключенных с воинского учета, это не касается.

"Вам не нужно обновлять данные, так как Вы невоеннообязаный", — объяснили юристы такому гражданину.

Почему исключенным с учета следует обратиться в ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, исключенный с воинского учета гражданин лучше уточнить информацию о себе в территориальном центре комплектования.

"Направьте в ТЦК заявление о внесении данных о Вашем исключении из учета в Единый реестр, иначе у Вас будут проблемы при встрече с группами оповещения", — пояснил юрист.