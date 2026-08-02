Виплата 15 мільйонів гривень за загиблого військового: хто може отримати

Гроші на тлі військової форми, українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE, Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Родини загиблих військових отримують від держави 15 мільйонів гривень одноразової допомоги. Коли воїн за життя залишав особисте розпорядження, гроші виплачують саме за цим документом. Водночас закон захищає права неповнолітніх дітей, а також непрацездатних родичів: батьків, дружини або чоловіка.

​Про це 1 серпня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

​Хто отримує кошти без розпорядження та коли виплату скасовують

​Коли військовослужбовець не залишав письмового розпорядження, усю суму ділять порівну між дружиною або чоловіком, дітьми та батьками. Право на частку також мають онуки та цивільні дружина чи чоловік, якщо факт спільного проживання підтвердив суд.

Виплату не дають, коли смерть сталась через самогубство, алкоголь, наркотики або умисні злочини.

"На практиці найбільше спорів виникає щодо визначення кола отримувачів, розподілу коштів, неточностей у документах або різного трактування причин загибелі. У таких випадках остаточне рішення часто ухвалюється судом", — зазначили в регіональному військкоматі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що в Україні оновлять сухпайки для військових. Опитування щодо найулюбленіших страв пройшли в застосунку "Армія+" понад 60 тисяч захисників. Найбільше бійці люблять борщ і гречану кашу.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що до 31 липня юнаки 2009 року могли стати на військовий облік дистанційно. Послуга була доступна в застосунку "Армія+". Тим, хто втратив цю можливість, потрібно прийти до ТЦК та СП.