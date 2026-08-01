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Головна Мобілізація Міноборони оновлює сухпайки для ЗСУ: що найбільше люблять їсти військові

Міноборони оновлює сухпайки для ЗСУ: що найбільше люблять їсти військові

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 06:30
Міноборони оновить сухпайки для військовослужбовців ЗСУ
Військовослужбовці під час прийому їжі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Польовий раціон для бійців оновляють, врахувавши їхні смакові вподобання. Аби дізнатися, яка їжа найбільше смакує захисникам України в застосунку "Армія+" провели опитування. Відповіді надали понад 60 тисяч військових.

Про це 30 липня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Борщ, гречка та безполуменеві нагрівачі

Найулюбленішим обідом військових виявився борщ, а серед других страв беззаперечним лідером стала гречана каша з куркою. Загалом серед гарнірів бійці найчастіше обирають гречку, рис і картоплю, а з м'яса віддають перевагу курці, свинині та яловичині. Майже 80% опитаних зазначили, що їм найзручніше їсти готові страви в спеціальних реторт-пакетах, які легко використовувати у важких польових умовах.

Крім основного меню, захисники звернули увагу на важливі дрібниці для швидкого перекусу та підігріву їжі. Найбільше бійцям потрібні безполуменеві нагрівачі, засоби для очищення води, а також ситні продукти для швидкого відновлення сил — в’ялене м’ясо, горіхи, шоколад і протеїнові батончики. Міноборони разом із закупівельниками розробляють нові сухпайки, які якнайкраще підійдуть для харчування безпосередньо на позиціях.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП повідомляв, що в Україні спростили процедуру автоматичного продовження відстрочки для деяких батьків. Йдеться про тих, хто виховує неповнолітніх дітей з інвалідністю. Збирати документи, повторно писати заяви, йти до ТЦК та ЦНАПу таким громадянам відтепер не треба. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на речницю Кіровоградської обласної прокуратури Яну Шасс писав, що на Кіровоградщині чоловік пропонував військовозобов'язаному отримати фальшиві медичні документи. Завдяки фіктивним довідкам громадянин призовного віку отримав би виключення з військового обліку. Порушника взяли під варту, але він може вийти на волю під заставу.

харчування армія мобілізація
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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