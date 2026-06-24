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Головна Мобілізація Мобілізація в Україні 2026: особи якого віку не підлягають призову

Мобілізація в Україні 2026: особи якого віку не підлягають призову

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 04:30
Мобілізація в Україні 2026: особи якого віку не підлягають призову
Мобілізовані чоловіки. Фото: скріншот з YouTube

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак призов на службу стосується не всіх осіб, і станом на червень 2026 року вікові обмеження залишаються в силі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Engage.

Хто не підлягає мобілізації в Україні

Станом на червень мобілізація в Україні стосується лише тих чоловіків, яким від 25 до 60 років.

Таким чином, чоловіки, яким ще не виповнилося 25 років і які не є військовозобов’язаними (не проходили БОВП або строкову службу), — не підлягають призову. Вони мають статус призовників, тому їхнє приєднання до ЗСУ можливе лише за їхньою згодою або в окремих передбачених законом випадках. Але після 25 років цей статус змінюється, тому, не маючи відстрочки, такі громадяни можуть бути мобілізовані.

Тобто, якщо людині 24 роки і вона не має військового досвіду, то повістка від ТЦК не надходить автоматично. Але якщо людині, наприклад, 26 років і вона не має відстрочки та броні — тоді її можуть призвати.

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Водночас 60 років — це вже граничний вік, що означає автоматичне зняття таких осіб з військового обліку. І хоча для вищого офіцерського складу граничний вік може бути вищим, але в умовах воєнного стану правила є гнучкішими для контрактників.

Також зазначимо, що мобілізація жінок залишається добровільною, або ж може здійснюватися за окремими професійними категоріями.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами народного депутата Руслана Горбенка, в Україні можуть почати вживати обмежувальних заходів щодо військовозобов’язаних українців, які не оновили свої дані або проігнорували повістку. Серед заходів, що розглядаються — внесення до реєстру боржників та блокування банківських рахунків.

Також ми писали, що, за словами юристів, ТЦК можуть затримувати порушників військового обліку. Однак якщо громадянин перебуває вдома, то в такому випадку такого права немає.

вік військовий призов мобілізація
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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