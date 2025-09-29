Відео
Мобілізація в Україні — як призивають жінок

Мобілізація в Україні — як призивають жінок

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 01:30
Як відбувається мобілізація жінок в Україні - що відомо
Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента

В Україні згідно чинному законодавству мобілізація жінок відбувається добровільно. Однак деякі громадянки України зобов'язання ставати на військовий облік.

Про це повідомляє видання "24 Канал".

Читайте також:

Як мобілізують жінок в Україні

Вже на цьому тижні почнеться другий місяць осені, однак з 1 жовтня жодних змін у законодавстві не планується. Таким чином, наразі на військовий облік мають ставати лише деякі жінки. Серед них:

  • всі лікарі;
  • медсестри:
  • фармацевти;
  • стоматологи.

Окрім того, на військовому обліку будуть усі, хто навчається на військовій сфері.

Також варто зауважити, що медики мають проходили ВЛК та інформувати ТЦК в разі зміни даних.

Також, як відомо, жінки мають право служити у ЗСУ на рівних умовах із чоловіками. Вони можуть обіймати посади як у тилових підрозділах, так і на передовій — від роботи бухгалтерки чи діловодки до виконання обов’язків бойової медикині, юристки, психологині, аеророзвідниці, операторки безпілотників чи стрільчині.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що українців віком від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік.

Також ми писали, хто уникне призову до ЗСУ восени.

ЗСУ жінки армія військовий облік мобілізація війна в Україні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
