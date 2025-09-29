Як відбувається мобілізація жінок в Україні - що відомо

Жінки в ЗСУ. Ілюстративне фото: Офіс президента

В Україні згідно чинному законодавству мобілізація жінок відбувається добровільно. Однак деякі громадянки України зобов'язання ставати на військовий облік.

Про це повідомляє видання "24 Канал".

Як мобілізують жінок в Україні

Вже на цьому тижні почнеться другий місяць осені, однак з 1 жовтня жодних змін у законодавстві не планується. Таким чином, наразі на військовий облік мають ставати лише деякі жінки. Серед них:

всі лікарі;

медсестри:

фармацевти;

стоматологи.

Окрім того, на військовому обліку будуть усі, хто навчається на військовій сфері.

Також варто зауважити, що медики мають проходили ВЛК та інформувати ТЦК в разі зміни даних.

Також, як відомо, жінки мають право служити у ЗСУ на рівних умовах із чоловіками. Вони можуть обіймати посади як у тилових підрозділах, так і на передовій — від роботи бухгалтерки чи діловодки до виконання обов’язків бойової медикині, юристки, психологині, аеророзвідниці, операторки безпілотників чи стрільчині.

