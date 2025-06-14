Військовий облік - причини виключення з військового обліку

Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today

Громадянина можуть виключити з військового обліку, якщо він досяг критичного віку перебування у запасі, зник чи перестав бути громадянином України. А от стан здоров’я зараз не має значення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама

Читайте також:

Усі підстави для виключення з військового обліку

Військовозобов’язані громадяни можуть бути виключені з військового обліку за наявності тих чи інших підстав.

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що існує чотири підстави для виключення з військового обліку.

Це:

смерть, визнання громадянина безвісти зниклим чи оголошення його померлим;

припинення громадянства України;

визнання непридатним до військової служби за станом здоров’я;

досягнення граничного віку перебування у запасі.

Кого не виключать з військового обліку

Разом з тим, підкреслив Карпенко, щонайменше один із пунктів зараз не є чинним.

"Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах. Одна з ключових змін — скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Аналогічно не будуть виключатися з обліку військовослужбовці, визнані непридатними", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому можуть виникнути проблеми із виїздом за кордон для виключених з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть взяти на військовий облік особу, яка раніше була виключена з обліку.