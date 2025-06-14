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Виключення з військового обліку — усі підстави

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Дата публікації: 14 червня 2025 12:20
Військовий облік - причини виключення з військового обліку
Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: korosten.today
Ключові моменти Усі підстави для виключення з військового обліку Кого не виключать з військового обліку

Громадянина можуть виключити з військового обліку, якщо він досяг критичного віку перебування у запасі, зник чи перестав бути громадянином України. А от стан здоров’я зараз не має значення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Усі підстави для виключення з військового обліку

Військовозобов’язані громадяни можуть бути виключені з військового обліку за наявності тих чи інших підстав.

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що існує чотири підстави для виключення з військового обліку.

Це:

  • смерть, визнання громадянина безвісти зниклим чи оголошення його померлим;
  • припинення громадянства України;
  • визнання непридатним до військової служби  за станом здоров’я;
  • досягнення граничного віку перебування у запасі.

Кого не виключать з військового обліку

Разом з тим, підкреслив Карпенко, щонайменше один із пунктів зараз не є чинним.

"Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах. Одна з ключових змін — скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Аналогічно не будуть виключатися з обліку військовослужбовці, визнані непридатними", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому можуть виникнути проблеми із виїздом за кордон для виключених з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть взяти на військовий облік особу, яка раніше була виключена з обліку.

громадянство військовий облік військовозобов'язані зниклі безвісти запас
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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