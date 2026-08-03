Могут ли родители-одиночки, имеющие отсрочку, выезжать за границу без детей

Паспорт, пограничник. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины, Західний кордон. Коллаж: Новини.LIVE

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, могут выезжать за границу во время военного положения. Воспользоваться этой возможностью можно даже без сопровождения детей. Главное — собрать все необходимые документы и подтвердить свою отсрочку.

Об этом 31 июля сообщила Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

Какие документы нужны для выезда

​Право на выезд за пределы Украины имеют одинокие родители, чьи супруги умерли или не участвуют в воспитании несовершеннолетних детей.

Чтобы беспрепятственно выехать из Украины, пограничникам необходимо предоставить:

​загранпаспорт;

​электронный военно-учетный документ с отметкой о действующей отсрочке;

официальные документы, подтверждающие право на отсрочку и самостоятельное воспитание ребенка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщал, что в Украине упростили автоматическое продление отсрочки для некоторых родителей. Речь идет о тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей с инвалидностью. Теперь система легко находит нужные данные и исправляет несоответствия в документах.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Факты.ICTV писал, что педагоги в Украине могут получить отсрочку от мобилизации. Правда, такое право есть не у всех работников образования. Некоторые учителя подлежат призыву.