Перетин кордону без ВЛК: роз'яснення для колишніх працівників поліції

Перевірка на кордоні та рішення про виїзд. Фото: ДПСУ, колаж Новини.LIVE

Відсутність актуального висновку військово-лікарської комісії не може стати єдиною причиною для заборони на виїзд з України. Колишні працівники правоохоронних органів, які змінили статус на військовозобов'язаних, ризикують отримати відмову на кордоні зовсім з інших причин, пов'язаних із затримкою оновлення електронних баз даних після звільнення.

Про це йдеться у поясненні юриста Юрія Айвазяна, цитує Новини.LIVE.

Чи скасовує позначка про потребу БЗВП право на виїзд за кордон колишнім правоохоронцям

Колишні працівники Національної поліції, які після звільнення стали на облік, але ще не пройшли військово-лікарську комісію, мають законне право виїжджати за межі України.

Порожні поля щодо дати, номера протоколу та постанови ВЛК у застосунку "Резерв+" жодним чином не роблять електронний військово-обліковий документ недійсним. Якщо програма здатна згенерувати придатний для зчитування QR-код, такий цифровий запис має абсолютну юридичну рівність із паперовим аналогом. За словами адвоката Юрія Айвазяна, сама відсутність нової ВЛК після звільнення з поліції не є самостійною підставою для відмови у перетинанні державного кордону.

Водночас для чоловіків 2003 року народження ключовим фактором при виїзді стає саме їхній вік, а не медичні довідки чи статуси. Фахівець зазначає, що якщо на день перетину межі особі ще не виповнилося 23 роки, загальні обмеження воєнного стану на неї взагалі не поширюються. Громадяни віком від 18 до 22 років включно можуть вільно виїжджати, не зважаючи на наявність чи відсутність результатів медичної комісії та відстрочки.

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Винятком є лише ті особи, які підпадають під спеціальний режим пункту 2-14 Правил перетинання, що стосується окремих чинних працівників державних органів та посадовців.

Однак, якщо колишньому правоохоронцю вже виповнилося 23 роки, йому обов'язково знадобиться чинна самостійна підстава для виїзду.

Якщо відстрочка надавалася виключно у зв'язку зі службою в поліції, чинний порядок вимагає її скасування одразу після звільнення з установи чи підприємства. Інформація у програмі "Резерв+" часто оновлюється із суттєвою затримкою, поки реєстр "Оберіг", Пенсійний фонд та колишній роботодавець проводять обмін даними.

Як підготуватися до перетину кордону для уникнення неприємностей

Аби уникнути неприємностей на пункті пропуску, правозахисник радить оновлювати військово-обліковий документ у застосунку безпосередньо в день запланованої поїздки. Насамперед потрібно пересвідчитись у наявності закордонного паспорта та генерації QR-коду.

А для 23-річних критично важливо, щоб строк дії бронювання ще не минув і воно відображалося як активне. Крім того, у базі не повинно бути жодних повідомлень про перебування особи у розшуку чи фіксації порушень, оскільки відсутність документа або розшук є беззаперечними підставами для заборони на виїзд.

Як писали раніше Новини.LIVE, юристи пояснювали, що попри те, що для педагогічних працівників зі звільненням від призову діють загальні заборони на залишення країни, чинне законодавство передбачає конкретні винятки, за яких їм гарантовано безперешкодний пропуск.

До того ж статус військовозобов'язаного жодним чином не блокує право осіб з інвалідністю вільно виїжджати з України під час воєнного стану. Але для успішного проходження контролю на пункті пропуску таким громадянам достатньо лише пред'явити прикордонникам будь-який із трьох затверджених державою документів.