Виїзд за кордон з 1 січня 2025 року — хто з військовозобов'язаних українців матиме право

Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року
Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні через війну, яку розпочала росія. У цей період для чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд за кордон. Проте законом передбачені й винятки з правил. Деякі категорії чоловіків мають право виїжджати за межі країни за наявності документально підтверджених підстав.
Яким саме категоріям військовозобов'язаних чоловіків дозволять перетнути кордон у січні 2025 року, розповідаємо далі в матеріалі.
Підстави, які надають право чоловікам виїхати за кордон
Виїзд громадян України за кордон регулює постанова Кабінету міністрів № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Військовозобов'язані можуть перетнути кордон за наявності наступних підстав:
- стан здоров'я;
- сімейні обставини;
- навчання;
- професійна діяльність, зокрема держслужбовці;
- допомога ЗСУ та інша волонтерська діяльність.
Хто має право на виїзд за кордон з 1 січня 2025 року — перелік
Виїхати з України з 1 січня 2025 року можуть такі категорії чоловіків:
- водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян;
- заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;
- студенти у рамках академічної мобільності (на один семестр навчання чи стажування);
- спортсмени та тренери, які беруть участь в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
- багатодітні батьки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років;
- особи з інвалідністю;
- особи, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких громадян для виїзду за кордон;
- особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
- батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів;
- батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- рідні бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, вітчими, мачухи, які супроводжують дітей з інвалідністю;
- особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон.
Важливо: наданий список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".
Крім того, слід враховувати, що остаточне рішення про виїзд чоловіка за кордон приймають уповноважені працівники Держприкордонслужби.
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