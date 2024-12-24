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Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

24 грудня 2024 18:47
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Виїзд за кордон з 1 січня 2025 року — хто з військовозобов'язаних українців матиме право
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні через війну, яку розпочала росія. У цей період для чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд за кордон. Проте законом передбачені й винятки з правил. Деякі категорії чоловіків мають право виїжджати за межі країни за наявності документально підтверджених підстав.  

Яким саме категоріям військовозобов'язаних чоловіків дозволять перетнути кордон у січні 2025 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Підстави, які надають право чоловікам виїхати за кордон

Виїзд громадян України за кордон регулює постанова Кабінету міністрів № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". 

Військовозобов'язані можуть перетнути кордон за наявності наступних підстав:

  • стан здоров'я;
  • сімейні обставини;
  • навчання;
  • професійна діяльність, зокрема держслужбовці;
  • допомога ЗСУ та інша волонтерська діяльність.

 

Підстави, які надають право чоловікам виїхати за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто має право на виїзд за кордон з 1 січня 2025 року — перелік

Виїхати з України з 1 січня 2025 року можуть такі категорії чоловіків:

  • водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян;
  • заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;
  • студенти у рамках академічної мобільності (на один семестр навчання чи стажування);
  • спортсмени та тренери, які беруть участь в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;
  • багатодітні батьки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років;
  • особи з інвалідністю;
  • особи, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких громадян для виїзду за кордон;
  • особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
  • батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів;
  • батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • рідні бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, вітчими, мачухи, які супроводжують дітей з інвалідністю;
  • особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;
  • опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон.

Важливо: наданий список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Крім того, слід враховувати, що остаточне рішення про виїзд чоловіка за кордон приймають уповноважені працівники Держприкордонслужби. 

Раніше ми писали, як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть науковці з відстрочкою виїжджати за кордон. 

Також ми інформували, які потрібні документи заброньованим чоловікам, щоб виїхати за кордон.

війна мобілізація відстрочка військовозобов'язані січень виїзд за кордон

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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