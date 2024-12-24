Виїзд за кордон з 1 січня 2025 року — хто з військовозобов'язаних українців матиме право

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні через війну, яку розпочала росія. У цей період для чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд за кордон. Проте законом передбачені й винятки з правил. Деякі категорії чоловіків мають право виїжджати за межі країни за наявності документально підтверджених підстав.

Яким саме категоріям військовозобов'язаних чоловіків дозволять перетнути кордон у січні 2025 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Підстави, які надають право чоловікам виїхати за кордон

Виїзд громадян України за кордон регулює постанова Кабінету міністрів № 57 " Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Військовозобов'язані можуть перетнути кордон за наявності наступних підстав:

стан здоров'я;

сімейні обставини;

навчання;

професійна діяльність, зокрема держслужбовці;

допомога ЗСУ та інша волонтерська діяльність.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто має право на виїзд за кордон з 1 січня 2025 року — перелік

Виїхати з України з 1 січня 2025 року можуть такі категорії чоловіків:

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для потреб військових, а також цивільних громадян;

заброньовані особи, які виїжджають у відрядження;

студенти у рамках академічної мобільності (на один семестр навчання чи стажування);

(на один семестр навчання чи стажування); спортсмени та тренери, які беруть участь в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

багатодітні батьки, які мають трьох та більше дітей віком до 18 років;

особи з інвалідністю;

особи, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких громадян для виїзду за кордон;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

рідні бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, вітчими, мачухи, які супроводжують дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за кордон.

Важливо: наданий список не є вичерпним, перелік усіх військовозобов'язаних осіб, які не підлягають мобілізації, а отже можуть виїхати за межі держави, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Крім того, слід враховувати, що остаточне рішення про виїзд чоловіка за кордон приймають уповноважені працівники Держприкордонслужби.

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