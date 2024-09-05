Повістка надійшла до бронювання - як реагувати на повістку - чи буде чинним бронювання

Співробітники ТЦК вручають повістки громадянам. Фото: telegraf.com.ua

Громадянин, який під час оформлення бронювання на критично важливому підприємстві отримав повістку на відправлення, не може її проігнорувати, бо за неявку до ТЦК передбачається кримінальна відповідальність. Разом з тим, до потрапляння у навчальний центр такий громадянин ще має статус військовозобов’язаного, тому роботодавець може встигнути закінчити процес бронювання і повернути працівника на роботу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час процесу загальної мобілізації та бронювання працівників підприємств, визнаних критично важливим для функціонування вітчизняної економіки, трапляються ситуації, коли процес бронювання ще не завершений, а громадянин уже отримує повістку на відправлення.

Юрій Айвазян пояснив, що у такій ситуації ігнорувати повістку неможливо.

"Неявка за мобілізаційним розпорядженням передбачає кримінальну відповідальність за статтею 336 ККУ", — підкреслив адвокат.

Чи можна забронювати людину, яка уже отримала повістку

Разом з тим, наголосив юрист, процес бронювання працівника ще може бути завершений.

"Допоки Ви не відправлені з ТЦК в навчальний центр — Ви військовозобов'язаний, а отже маєте право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з бронюванням", — запевнив Айвазян.

А сам процес бронювання, нагадав адвокат, зазвичай обходиться без участі працівника, оформленням броні має займатися роботодавець.

Тож після оформлення бронювання громадянин може бути повернутий на роботу, якщо не встиг змінити статус з військовозобов’язаного на військовослужбовця.