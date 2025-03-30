Відмова від ВЛК під час відстрочки — коли це можливо

ВЛК під час відстрочки — що чекає після відмови
Військово-лікарська комісія є обов’язковим етапом військового обліку, навіть якщо громадянин, якого направляють на ВЛК, має відстрочку від мобілізації. У випадку ігнорування направлення на ВЛК громадянина можуть оголосити у розшук.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Відстрочка та військово-лікарська комісія
Військовозобов’язані, які отримали направлення на військово-лікарську комісію після оформлення відстрочки, мають виконати цей припис ТЦК.
"Треба йти та проходити ВЛК, якщо надійшла повістка", — запевнив громадянина, який поцікавився цією темою, адвокат В’ячеслав Кирда.
Штраф і розшук
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що чекає на військовозобов’язаного громадянина, якщо він не піде проходити військово-лікарську комісію, отримавши відповідне направлення.
"У разі неявки за повісткою чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності й подати у розшук", — підкреслив Айвазян.
Адвокат додав, що в розшук можуть оголосити навіть того громадянина, який має чинну відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання може очікувати на громадянина за систематичну відмову від проходження військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, які лікарі входять до складу військово-лікарської комісії.
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