Відмова від ВЛК під час відстрочки — коли це можливо

Військовозобов’язаний громадянин на ВЛК. Фото: УНІАН

Військово-лікарська комісія є обов’язковим етапом військового обліку, навіть якщо громадянин, якого направляють на ВЛК, має відстрочку від мобілізації. У випадку ігнорування направлення на ВЛК громадянина можуть оголосити у розшук.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовозобов’язані, які отримали направлення на військово-лікарську комісію після оформлення відстрочки, мають виконати цей припис ТЦК.

"Треба йти та проходити ВЛК, якщо надійшла повістка", — запевнив громадянина, який поцікавився цією темою, адвокат В’ячеслав Кирда.

Штраф і розшук

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що чекає на військовозобов’язаного громадянина, якщо він не піде проходити військово-лікарську комісію, отримавши відповідне направлення.

"У разі неявки за повісткою чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності й подати у розшук", — підкреслив Айвазян.

Адвокат додав, що в розшук можуть оголосити навіть того громадянина, який має чинну відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання може очікувати на громадянина за систематичну відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, які лікарі входять до складу військово-лікарської комісії.