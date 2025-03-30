Отказ от ВВК во время отсрочки — когда это возможно

ВВК во время отсрочки — что ждет после отказа
Военно-врачебная комиссия является обязательным этапом воинского учета, даже если гражданин, которого направляют на ВВК, имеет отсрочку от мобилизации. В случае игнорирования направления на ВВК гражданина могут объявить в розыск.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка и военно-врачебная комиссия
Военнообязанные, которые получили направление на военно-врачебную комиссию после оформления отсрочки, должны выполнить это предписание ТЦК.
"Надо идти и проходить ВВК, если поступила повестка", — заверил гражданина, который поинтересовался этой темой, адвокат Вячеслав Кирда.
Штраф и розыск
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что ждет военнообязанного гражданина, если он не пойдет проходить военно-врачебную комиссию, получив соответствующее направление.
"В случае неявки по повестке мужчину могут привлечь к административной ответственности и подать в розыск", — подчеркнул Айвазян.
Адвокат добавил, что в розыск могут объявить даже того гражданина, который имеет действующую отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание может ожидать гражданина за систематический отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, какие врачи входят в состав военно-врачебной комиссии.
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