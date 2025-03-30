Отказ от ВВК во время отсрочки — когда это возможно

Военнообязанный гражданин на ВВК. Фото: УНІАН

Военно-врачебная комиссия является обязательным этапом воинского учета, даже если гражданин, которого направляют на ВВК, имеет отсрочку от мобилизации. В случае игнорирования направления на ВВК гражданина могут объявить в розыск.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Военнообязанные, которые получили направление на военно-врачебную комиссию после оформления отсрочки, должны выполнить это предписание ТЦК.

"Надо идти и проходить ВВК, если поступила повестка", — заверил гражданина, который поинтересовался этой темой, адвокат Вячеслав Кирда.

Штраф и розыск

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что ждет военнообязанного гражданина, если он не пойдет проходить военно-врачебную комиссию, получив соответствующее направление.

"В случае неявки по повестке мужчину могут привлечь к административной ответственности и подать в розыск", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что в розыск могут объявить даже того гражданина, который имеет действующую отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание может ожидать гражданина за систематический отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, какие врачи входят в состав военно-врачебной комиссии.