Мобілізація 2024 - чи є відстрочка для студентів із перевступом до вишу

Перша освіта або перевступ до вишу — коли відстрочка для студентів неможлива
Для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, студент, який припиняв навчання у виші, має бути обов’язково поновлений, а не може повторно вступити до вишу на здобуття цього ж освітнього рівня. Так вказує керівництву вишів рекомендаційний лист Міністерства освіти та науки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Принцип послідовності здобуття освіти
Українські студенти мають право на відстрочку за умови дотримання двох ключових умов — навчання на денному чи змішаному відділенні та непорушення принципу послідовності здобуття освіти.
З другим пунктом, як зазначають юристи, періодично виникають різні складнощі, які спровоковані, зокрема, вказівками Міністерства освіти та науки.
Два трактування принципу — чим керуються у вишах
Так, коментуючи ситуацію, коли студент, не захистивши диплом, пізніше заново вступив на навчання у виші, Владислав Дерій зазначив, що за логікою такий крок не є порушенням послідовності здобутої освіти.
"Ви не здобули відповідний освітній рівень, тому повторно вступивши до бакалаврату Ви повинні мати право на відстрочку, адже здобуватимете рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий", — пояснив юрист.
Але, додав Дерій, існує й інша точка зору на це питання.
"На жаль, заклади освіти керуються рекомендаційним листом МОН (не є нормативно-правовим актом, має лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм) і розцінюють це як непослідовність здобуття освіти", — підкреслив він.
Юрист пояснив, що в розумінні очільників МОН та вишів для збереження послідовності освіти студент має обов’язково поновлюватися у закладі освіти, а не повторно вступати.
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