Мобілізація 2024 - чи є відстрочка для студентів із перевступом до вишу

Студенти в аудиторії. Фото: "Цензор.нет"

Для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, студент, який припиняв навчання у виші, має бути обов’язково поновлений, а не може повторно вступити до вишу на здобуття цього ж освітнього рівня. Так вказує керівництву вишів рекомендаційний лист Міністерства освіти та науки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Принцип послідовності здобуття освіти

Українські студенти мають право на відстрочку за умови дотримання двох ключових умов — навчання на денному чи змішаному відділенні та непорушення принципу послідовності здобуття освіти.

З другим пунктом, як зазначають юристи, періодично виникають різні складнощі, які спровоковані, зокрема, вказівками Міністерства освіти та науки.

Два трактування принципу — чим керуються у вишах

Так, коментуючи ситуацію, коли студент, не захистивши диплом, пізніше заново вступив на навчання у виші, Владислав Дерій зазначив, що за логікою такий крок не є порушенням послідовності здобутої освіти.

"Ви не здобули відповідний освітній рівень, тому повторно вступивши до бакалаврату Ви повинні мати право на відстрочку, адже здобуватимете рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий", — пояснив юрист.

Але, додав Дерій, існує й інша точка зору на це питання.

"На жаль, заклади освіти керуються рекомендаційним листом МОН (не є нормативно-правовим актом, має лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлює правових норм) і розцінюють це як непослідовність здобуття освіти", — підкреслив він.

Юрист пояснив, що в розумінні очільників МОН та вишів для збереження послідовності освіти студент має обов’язково поновлюватися у закладі освіти, а не повторно вступати.