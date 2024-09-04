Відстрочка для студентів - відстрочка після відрахування - як зберегти відстрочку відрахованому студенту

Відрахований з вишу студент. Фото: diploms.kiev.ua

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо не порушують принцип послідовності здобуття освіти. Це означає, що після відрахування відстрочка збережеться після поновлення на навчанні, а от якщо студент надумає вступити у виш заново — відстрочка уже не надаватиметься.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Назар Босак.

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Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації, якщо дотримуються двох основних правил — навчаються на денному чи дуальному відділенні, а також не порушують принцип послідовності здобутих освітніх рівнів.

Вступити заново чи поновитися

Цей принцип порушується, якщо студент був відрахований, а потім знову вступив на навчання на цей же освітній рівень.

"Вам для наявності відстрочки краще було поновитись на навчанні, ніж вступати другий раз до того ж закладу", — пояснив Назар Босак студенту, який звернувся за допомогою до юристів.

Таким чином, підкреслив юрист, відстрочка для відрахованого студента збережеться лише тоді, коли він поновиться на навчанні. Якщо ж вступить до вишу заново — права на відстрочку він не матиме.