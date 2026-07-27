Втрата військового квитка: куди звертатися та які документи потрібні

Військовий квиток, військовий з документами. Фото: tsn.ua, protocol.ua. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Втрата або пошкодження військового квитка не означає, що документ неможливо відновити. Для цього необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або командування військової частини — залежно від статусу особи. Також для повторного оформлення документа потрібно підготувати визначений перелік документів.

Про це інформує Новини.LIVE.

Як відновити військовий квиток

Порядок повторного оформлення військового квитка визначений Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу.

Власники військового квитка зобов'язані належним чином зберігати документ, а також стежити за своєчасним і правильним внесенням до нього всіх необхідних змін. Водночас у разі втрати, викрадення, пошкодження чи зміни персональних даних документ можна отримати повторно.

Повторне оформлення військового квитка можливе у таких випадках:

якщо документ став непридатним для подальшого використання;

якщо його було знищено внаслідок стихійного лиха;

у разі втрати або викрадення;

у разі зміни прізвища, імені чи по батькові військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста.

Рішення про повторне оформлення військового квитка ухвалює керівник відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на підставі особистої заяви або рапорту. Виняток передбачений лише для співробітників Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Куди звертатися після втрати військового квитка

Порядок звернення залежить від статусу особи.

Якщо документ загубив чинний військовослужбовець, він має негайно повідомити про це свого безпосереднього командира за місцем проходження служби. Для цього необхідно подати рапорт, у якому слід пояснити обставини втрати та попросити про повторне оформлення військового квитка.

Військовозобов'язані та резервісти повинні звернутися до начальника ТЦК та СП за місцем реєстрації. До заяви також необхідно додати пояснення щодо обставин втрати документа.

Які документи потрібні для заміни військового квитка

Якщо військовий квиток змінюють через зміну прізвища, імені або по батькові, підставою для оформлення нового документа є новий паспорт громадянина України.

Якщо ж військовий квиток було втрачено, у військовій частині призначають службове розслідування. Після його завершення для повторного оформлення документа необхідно подати:

заяву або рапорт із поясненням причин втрати та проханням про повторне оформлення військового квитка;

паспорт громадянина України;

матову фотокартку розміром 3×4 см без куточка;

пошкоджений військовий квиток або його залишки (за наявності);

витяг із наказу про результати службового розслідування — якщо документ було втрачено.

Таким чином, у разі втрати, пошкодження або зміни персональних даних військовий квиток можна відновити у встановленому порядку. Для цього необхідно звернутися до відповідного органу, подати заяву та підготувати документи, передбачені чинним законодавством.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно заступник міністра оборони Василь Шкураков повідомив, що найближчим часом уряду представлять реформу ТЦК та СП. За його словами, вона стане другим етапом оновлення системи проходження військової служби після запровадження нових форматів контрактів. Реформа стосуватиметься рекрутингу, мобілізації та роботи ТЦК, однак її деталі поки не розкривають.

Новини.LIVE також писали, що юрист пояснив, що статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+" у деяких випадках може зникнути автоматично, зокрема після завершення строків притягнення до адмінвідповідальності. Якщо цього не сталося, громадяни можуть подати звернення через функцію "Виправити дані онлайн" у застосунку. У разі відмови або безрезультатного розгляду питання можна звернутися до ТЦК із письмовою заявою або захищати свої права в суді.