Вважав себе хворим: чоловіка засудили за ухилення від призову

Військовозобов'язаний проходить медичний огляд. Фото ілюстративне: УНІАН

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Житель Львівської області ухилився від військового призову під час мобілізації. Чоловік був придатним до служби, проте отримувати повістку відмовився та не прибув до військкомату. Попри висновок ВЛК, фігурант вважав, що не може служити, бо має проблеми зі здоров'ям. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 12 серпня повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, 52-річний житель Самбора в червні 2024 року пройшов ВЛК. Медична комісія дійшла висновку, що чоловік придатний до служби. Після цього фігуранту хотіли вручити повістку, згідно з якою він мав прибути до призовного пункту, але військовозобов'язаний не схотів навіть брати цей документ до рук. Через відмову від повістки відносно нього склали акт. У дату та час, які були зазначені в повістці, порушник до військкомату не прибув.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений заявив, що вважає себе хворою людиною. Жодних медичних документів про наявність захворювань він надав.

"На момент отримання повістки та визначеної дати прибуття чоловік був військовозобов'язаним і придатним до військової служби, а документально підтверджених причин для неявки не мав", — зазначили у прокуратурі.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Рівненській області повідомляв, що 22-річний житель Рівненщини організував схему переправлення. Молодик за гроші допомагав тікати за кордон двом військовозобов'язаним. Справу розгляне суд.

Також Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру писав про те, що лікаря із Запоріжжя судитимуть. Медика підозрюють в оформленні фіктивних документів про інвалідність. За таку "послугу" фігурант отримав чотири тисячі доларів.