Відстрочка для людини з інвалідністю - інвалідність 3 групи - список документів для ТЦК

Чоловік на інвалідному візку. Фото: 20minut.ua

Відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю 3 групи оформлюється за умови надання відповідних документів, що засвідчують факт інвалідності. Це або довідка МСЕК, або пенсійне посвідчення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні триває процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території України.

При цьому частина військовозобов’язаних — зокрема, люди з інвалідністю, причому навіть третьої групи — має право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Юрій Айвазян, відповідаючи на питання військовозобов’язаного громадянина, пояснив, які документи потрібні для оформлення відстрочки.

Це, по-перше, оригінали паспорта, РНОКПП та військово-облікового документу.

Крім того, це документи, які надають інформацію про інвалідність особи: