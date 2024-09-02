Відстрочка для людини з інвалідністю - інвалідність 3 групи - список документів для ТЦК

Інвалідність третьої групи — які документи потрібні для оформлення відстрочки
Відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю 3 групи оформлюється за умови надання відповідних документів, що засвідчують факт інвалідності. Це або довідка МСЕК, або пенсійне посвідчення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для людей з інвалідністю
В Україні триває процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території України.
При цьому частина військовозобов’язаних — зокрема, люди з інвалідністю, причому навіть третьої групи — має право на оформлення відстрочки від мобілізації.
Які документи потрібні для оформлення відстрочки
Юрій Айвазян, відповідаючи на питання військовозобов’язаного громадянина, пояснив, які документи потрібні для оформлення відстрочки.
Це, по-перше, оригінали паспорта, РНОКПП та військово-облікового документу.
Крім того, це документи, які надають інформацію про інвалідність особи:
- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ,
- або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,
- або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності,
- або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, постанова військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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