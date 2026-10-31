У ТЦК назвали підстави для звільнення мобілізованих зі служби
Мобілізованих громадян України можуть звільнити з військової служби під час воєнного стану, але це можливо виключно за підставами, які визначені законом. Одного бажання для повернення до цивільного життя недостатньо.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.
Які є підстави для звільнення зі служби та як його оформити
У ТЦК розповіли, що існують певні основні підстави для звільнення мобілізованих зі служби. Серед них:
- досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Як відомо, для більшості військовослужбовців він становить 60 років, тоді як для представників вищого офіцерського складу граничний вік — до 65 років;
- непридатність за станом здоров’я. Підставою для звільнення може бути відповідний висновок військово-лікарської комісії про непридатність до проходження служби. Також це стосується випадків тимчасової непридатності із передбаченим повторним медичним оглядом через 6-12 місяців;
- встановлення інвалідності. Військовий має право на звільнення у зв’язку за наявності встановленої інвалідності, якщо він не виявив бажання надалі проходити військову службу;
- набрання чинності обвинувальним вироком суду. Звільнення можливе, якщо судове рішення передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;
- сімейні обставини та інші поважні причини. Законодавство визначає конкретний перелік таких підстав. Зокрема, йдеться про певні обставини, пов’язані з необхідністю догляду за членами сім’ї, вихованням дітей або сімейним станом військовослужбовця;
- інші підстави, визначені законодавством. Можливість звільнення за ними залежить від категорії військовослужбовця та обставин, передбачених відповідними нормами закону.
"Як оформити звільнення? Якщо маєш одну з передбачених законом підстав, підготуй документи, які її підтверджують, і подай рапорт командиру у встановленому порядку. Для різних підстав потрібні різні документи", — йдеться у повідомленні.
У ТЦК додали, що наявність підставки не означає автоматичного звільнення зі служби. Для того, щоб звільнитися, потрібно пройти визначену процедуру та отримати відповідне рішення.
Як повідомляли Новини.LIVE, ЗСУ запроваджують тотальний моніторинг діяльності ВЛК та будуть перевірити посадовців ТЦК на правильність ведення реєстрів. У разі фіктивних медичних висновків та відправки до війська непридатних людей лікарів притягатимуть до відповідальності.
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