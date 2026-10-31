Українські військові. Фото: УНІАН

Мобілізованих громадян України можуть звільнити з військової служби під час воєнного стану, але це можливо виключно за підставами, які визначені законом. Одного бажання для повернення до цивільного життя недостатньо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Які є підстави для звільнення зі служби та як його оформити

У ТЦК розповіли, що існують певні основні підстави для звільнення мобілізованих зі служби. Серед них:

досягнення граничного віку перебування на військовій службі . Як відомо, для більшості військовослужбовців він становить 60 років, тоді як для представників вищого офіцерського складу граничний вік — до 65 років;

. Як відомо, для більшості військовослужбовців він становить 60 років, тоді як для представників вищого офіцерського складу граничний вік — до 65 років; непридатність за станом здоров’я . Підставою для звільнення може бути відповідний висновок військово-лікарської комісії про непридатність до проходження служби. Також це стосується випадків тимчасової непридатності із передбаченим повторним медичним оглядом через 6-12 місяців;

. Підставою для звільнення може бути відповідний висновок військово-лікарської комісії про непридатність до проходження служби. Також це стосується випадків тимчасової непридатності із передбаченим повторним медичним оглядом через 6-12 місяців; встановлення інвалідності . Військовий має право на звільнення у зв’язку за наявності встановленої інвалідності, якщо він не виявив бажання надалі проходити військову службу;

. Військовий має право на звільнення у зв’язку за наявності встановленої інвалідності, якщо він не виявив бажання надалі проходити військову службу; набрання чинності обвинувальним вироком суду . Звільнення можливе, якщо судове рішення передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

. Звільнення можливе, якщо судове рішення передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі; сімейні обставини та інші поважні причини . Законодавство визначає конкретний перелік таких підстав. Зокрема, йдеться про певні обставини, пов’язані з необхідністю догляду за членами сім’ї, вихованням дітей або сімейним станом військовослужбовця;

. Законодавство визначає конкретний перелік таких підстав. Зокрема, йдеться про певні обставини, пов’язані з необхідністю догляду за членами сім’ї, вихованням дітей або сімейним станом військовослужбовця; інші підстави, визначені законодавством. Можливість звільнення за ними залежить від категорії військовослужбовця та обставин, передбачених відповідними нормами закону.

"Як оформити звільнення? Якщо маєш одну з передбачених законом підстав, підготуй документи, які її підтверджують, і подай рапорт командиру у встановленому порядку. Для різних підстав потрібні різні документи", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що наявність підставки не означає автоматичного звільнення зі служби. Для того, щоб звільнитися, потрібно пройти визначену процедуру та отримати відповідне рішення.

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Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ЗСУ запроваджують тотальний моніторинг діяльності ВЛК та будуть перевірити посадовців ТЦК на правильність ведення реєстрів. У разі фіктивних медичних висновків та відправки до війська непридатних людей лікарів притягатимуть до відповідальності.

Також ми писали, що кандидат юридичних наук Євген Філіпець пояснив, у яких випадках можуть мобілізувати чоловіків, яким ще немає 25 років.