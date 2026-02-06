Бронювання від мобілізації — хто з виробників зможе вберегти від призову всіх працівників

Чоловіки працюють на трансформаторному обладнанні. Фото ілюстративне: ergo.biz.ua

В умовах загальної мобілізації деякі працівники можуть отримати бронювання. Зокрема, право бронювати 100% персоналу мають виробники трансформаторного обладнання.

Про це в четвер, 5 лютого, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Новини.LIVE.

Бронювання для виробників трансформаторів

Рішення щодо дозволу бронювати всіх працівників, які беруть участь у виробництві трансформаторів, Кабмін ухвалив 5 лютого. Це потрібно, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємств і зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці. Кількість критеріїв, яким має відповідати компанія, щоб здобути статус критично важливої, зменшили: відтепер їх два замість трьох. Завдяки таким змінам ті, хто виготовляє обладнання, яке критично важливе для швидкого відновлення енергооб'єктів, зможуть працювати безперебійно.

Нагадаємо, підприємство військово-промислового комплексу мають право бронювати навіть тих, хто перебуває в розшуку. Щоправда, таке бронювання буде тимчасовим: тривалістю в 45 днів.

Також ми повідомляли, що в лютому в Україні діятимуть нові правила бронювання. Дехто може втратити статус заброньованого.