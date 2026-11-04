Ведення військового обліку та приписне посвідчення. Фото: колаж Новини.LIVE

Електронний військовий документ із застосунку "Резерв+" повністю замінив паперові приписні посвідчення для призовників. Попри це, якщо на руках приписне є, то зберігати старий документ досі усе ще варто. Він допоможе актуалізувати дані у разі технічних збоїв або невідповідності інформації в цифрових реєстрах.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працюють електронні витяги замість старих бланків

Масштабна цифровізація військового обліку в Україні змінила підходи до використання традиційних документів. Паперове приписне посвідчення, яке роками слугувало головним доказом перебування юнака на обліку призовників, більше не є обов'язковим для постійного носіння.

Сьогодні статус громадянина офіційно підтверджується виключно актуальним військово-обліковим документом. Його можна швидко згенерувати в мобільному застосунку "Резерв+" і демонструвати в електронному форматі, або ж роздрукувати на папері з обов'язковою наявністю чинного QR-коду.

Чому паперове приписне таки варто зберегти

Хоча цифрові аналоги стали пріоритетними, в ТЦК не рекомендують поспішати викидати старі посвідчення. Паперове приписне містить важливу історичну інформацію, яка фіксує попередній військово-обліковий статус громадянина.

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Цей документ може стати у пригоді, якщо виявиться, що відомості в державному реєстрі не збігаються. Зафіксовані в приписному дані слугуватимуть підставою для звернення до територіального центру комплектування з метою звірки та актуалізації персональної інформації.

Згідно з нормами Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", приписне свідоцтво відображає виключно статус призовника. Щойно людина переходить до вікової або правової категорії військовозобов'язаних, цей бланк остаточно втрачає свою юридичну актуальність.

Після зміни статусу держава вимагає від громадянина мати військово-обліковий документ, який відповідатиме його новому становищу. Відтак, наявність старого приписного вдома не є порушенням, проте головним завданням для кожного чоловіка залишається контроль за тим, щоб його поточні дані коректно та безпомилково відображалися у цифровому реєстрі.

Новини.LIVE повідомляли, що під час воєнного стану всі військовозобов'язані в Україні мають суворо дотримуватися правил військового обліку. За ігнорування вимог загрожують великі штрафи, а за пряме ухилення від служби настає кримінальна відповідальність. При цьому мобілізація напряму залежить від віку, висновку ВЛК про здоров'я та наявності чинної броні або права на відстрочку.

Паралельно держава повністю урівняла цифрові документи з паперовими. Електронні версії військово-облікових даних у додатках "Резерв+", "Армія+" та "Дія" мають таку ж юридичну силу згідно із законом, тому будь-яка відмова посадовців приймати їх вважається протиправною.

Разом із тим закон чітко регулює й форму самих повісток від ТЦК. Незалежно від того, вручають документ особисто на бланку чи надсилають в електронному вигляді, він повинен містити повний перелік обов'язкових реквізитів.