Частина не віддає документи для звільнення: чи законно це

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 103 ОБр ТрО

Для звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець має надати командуванню військової частини рапорт та документи чи нотаріально завірені копії документів на підтвердження права на звільнення. Разом з тим, у військовій частині мають право відмовити у звільненні. При цьому отримати назад копії документів військовослужбовець навряд чи зможе.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

Військовослужбовці мають право звільнитися з лав Збройних сил України. Це право мають усі військові, незалежно від формату служби: і контрактники, і мобілізовані громадяни.

Право на звільнення надається у тому випадку, коли військовослужбовець має законну підставу для такого кроку. Ця підстава має бути визначена у законодавстві й підтверджена документально.

Для звільнення з армії військовослужбовець повинен надати відповідний пакет документів командуванню своєї військової частини. Після цього у встановлений законом термін командування має ухвалити відповідне рішення, щодо задоволення рапорту про звільнення чи аргументованої відмови.

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Нотаріальні копії документів можуть і не повернути після відмови у звільненні

До юристів звернувся військовослужбовець, який подав рапорт і документи на звільнення за сімейними обставинами. Рапорт відхилили, але при цьому завірені нотаріусом копії документів також не віддають на руки військовому.

Громадянин поцікавився, чи законною є така практика військової частини і як бути у такій ситуації. Адвокат Юрій Айвазян наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Після подання рапорту разом із додатками ці документи фактично стали частиною матеріалів розгляду рапорту. Якщо нотаріально засвідчені копії документів подавались саме як додатки до рапорту, військова частина може вважати, що вони вже є частиною службових матеріалів і повинні зберігатися у справі".

Айвазян визнав: "Тому вимога просто повернути всі нотаріально засвідчені копії може бути проблемною. Формально частина може відмовляти у поверненні, оскільки ці копії були використані для розгляду рапорту і підтверджували обставини, на які Ви посилались при звільненні за сімейними обставинами".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Однією із таких підстав є досягнення граничного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.