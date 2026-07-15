З'явилась червона стрічка в "Армія+": у ТЦК пояснили, що робити

Телефон в руках у військового. Фото: Армія.Inform

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні для військових створили застосунок "Армія+", але дуже рідко може виникнути ситуація, що у додатку з'явиться червона стрічка, що означає СЗЧ. У такому випадку є декілька варіантів дій, як її прибрати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Івано-Франківський ОТЦК.

Як діяти діяти у разі червоної стрічки в "Армія+"

У ТЦК пояснили, що червона позначка "Зафіксовано відсутність на службі" означає, що до системи надійшла інформація про факт самовільного залишення військової частини.

"Водночас наразі триває синхронізація та оновлення даних, тому в окремих випадках статус може відображатися із затримкою або бути неактуальним", — йдеться у повідомленні у Facebook.

Щоб переконатися, чи була оновлена інформація оновилася, користувачам рекомендують наступне:

встановити "Армія+" версії 3.2.2 або новішої;

вийти зі свого облікового запису та повторно авторизуватися;

зачекати близько 15 хвилин, поки завершиться синхронізація даних.

Якщо після цього червона позначка продовжує відображатися, військовослужбовцям, які фактично проходять службу, радять звернутися до свого безпосереднього командира.

Натомість особам, які мають статус СЗЧ, необхідно звернутися до Військової служби правопорядку.

У разі якщо після виконання всіх рекомендацій інформація так і не оновилася або залишається недостовірною, варто звернутися до служби підтримки застосунку "Армія+".

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, групи оповіщення ТЦК можуть не лише вручати повістки, але й затримувати порушників. Причому вони мають право затримувати також військових у СЗЧ.

Також ми писали, що в Україні запровадили контракти з чіткими термінами служби. Після цього до війська вирішили повернутися тисячі людей.