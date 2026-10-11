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Головна Мобілізація Зіграв Довбуша: до Сил оборони долучився актор Стрельніков

Зіграв Довбуша: до Сил оборони долучився актор Стрельніков

Ua
11 жовтня 2026 04:30
Український актор Сергій Стрельніков долучився до війська
Актор Сергій Стрельніков. ferro.6.ua/Instagram

Український актор Сергій Стрельніков долучився до лав захисників України. Чоловік став одним із воїнів батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем. У війську він планує вчитися та сумлінно виконувати свої обов'язки. 

Про це сам актор повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає Новини.LIVE

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Що відомо про Сергія Стрельнікова

Сергій Стрельніков народився 13 листопада 1979 року. У 1996 році він вступив до Київського училища культури на факультет "режисура масових дій", а згодом здобув вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. 

Після завершення навчання Іван працював у Театрі юного глядача та молодіжному театрі "Ательє 16". У кіно він почав зніматися на початку 2000-х — відтоді зіграв понад 50 ролей. Найбільш відомі ролі Сергія Стрельнікова — Олекса Довбуш у фільмі "Довбуш" і Сова у стрічці "Кіллхаус". "Кіллхаус" вийшов у прокат лише у квітні поточного року. Під час промокампанії цього фільму актор заявив, що вважає честю те, що працював у кадрі разом зі справжніми захисниками України.

Як актор коментує свій вступ до війська 

Сергій Стрельніков зазначив, що в лавах батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем служать ті, хто має бойовий досвід у піхоті, а тепер знищує ворога ще й із повітря.

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"Для мене честь бути серед цих людей", — заявив актор.

Також він додав, що публікуватиме історії захисників України — людей, які щоденно тримають оборону.

"Висвітлюватиму для вас долі тих, хто щодня тримає небо і землю, тих, кого ви не завжди можете почути в новинах, але саме завдяки кому ці новини взагалі виходять", — сказав Стрельніков.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони оборони України повідомляв, що після СЗЧ до війська за спрощеною програмою повернулися тисячі бійців. Для повернення найчастіше обирали п'ять бригад, серед яких 3-я штурмова. Користувалися популярність і дві бригади Нацгвардії України: "Хартія" та "Азов".

Також Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП писав, що військовим, які зникли безвісти, мають нараховувати грошове забезпечення. Навіть документ про впізнання тіла не є підставою для припинення виплат. Має бути офіційне підтвердження смерті або судове рішення.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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