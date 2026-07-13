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Головна Мобілізація Бронювання при роботі за сумісництвом: стаж на некритичній посаді не впливає

Бронювання при роботі за сумісництвом: стаж на некритичній посаді не впливає

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 19:26
Бронювання при роботі за сумісництвом: тривалість стажу на некритичній посаді не впливає
Працівники критично важливого підприємства. Фото: kharkiv.energy-ua.info. Колаж: Новини.LIVE

Громадянин, який працює на критично важливому підприємстві, має право на бронювання від мобілізації. При цьому така особа може працювати за сумісництвом в іншій компанії. Стаж роботи в цій некритичній організації не впливає на можливість бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Бронювання від призову в ЗСУ

Бронювання є законним способом уникнути мобілізації в особливий період. Право на бронювання має частина вітчизняних підприємств.

Для того, аби отримати право бронювати своїх співробітників, підприємство повинне оформити статус критично важливого для вітчизняної економіки. Цей статус оформлюється за умови дотримання підприємством низки умов.

Бронювання може стосуватися як усіх військовозобов’язаних працівників підприємства, так і частини. Все залежить від категорії критичності.

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Стаж на некритичному підприємстві не грає ролі

До юристів звернувся громадянин, який працює на двох роботах. Одна із них якраз і стосується критично важливого підприємства.

Щоправда, на роботі за сумісництвом громадянин має більший стаж, ніж на критичному підприємстві. Чоловік поцікавився, чи не вплине це на можливість бронювання від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Некритичне підприємство взагалі не бере участі у бронюванні на підставі критичності та не формує відповідну квоту. Отже, працівник враховується у загальній кількості військовозобов’язаних критично важливого підприємства і займає місце в його квоті, навіть якщо працює на цьому підприємстві за сумісництвом, а на некритичному підприємстві довше".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як змінилося бронювання від мобілізації, зокрема, якими є головні зміни для компаній.

В Україні оновили правила бронювання працівників за Постановою №692. Станом на 9 липня 16 областей уже затвердили нові критерії, а ще шість регіонів підготували відповідні проєкти. Окрім цього, міністерства видали понад десяток нових наказів, які визначають, хто саме зможе отримати відстрочку від служби.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна оформити бронювання без оновлених даних.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.

стратегічні підприємства критична інфраструктура бронювання
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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