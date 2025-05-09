Мобілізація у травні 2025 — чи можуть знятих з військового обліку призвати до ЗСУ

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває мобілізація військовозобов’язаних громадян через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Водночас деякі категорії чоловіків під час воєнного стану мають право на відстрочку або не можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його було знято з військового обліку, пояснила адвокатка Лідія Карплюк в коментарі "Факти ICTV".

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Коли можуть зняти з військового обліку та що це означає

Зняття з військового обліку — тимчасовий процес, який не означає звільнення від статусу військовозобов’язаного. Тобто, навіть після зняття особа продовжує виконувати обовʼязки військового обліку (проходження ВЛК, оновлення військово-облікових даних, повідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо).

Крім того, на такого громадянина покладена відповідальність у семиденний строк стати на військовий облік в іншому органі, до прикладу в ТЦК та СП іншої області.

Зняттю з військового обліку військовозобов'язаних підлягають громадяни:

які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України (необхідно стати на військовий облік за новим місцем проживання);

які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань;

до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

які зараховані до військового оперативного резерву.

А також в інших випадках, зокрема, за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Чи підлягають мобілізації зняті з військового обліку

Лідія Карплюк наголосила, оскільки при знятті з військового обліку особа не втрачає статусу військовозобов'язаного, її можуть мобілізувати. Звичайно, за умови, що немає підстав для відстрочки й ВЛК визнала придатним до військової служби за станом здоров'я.

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